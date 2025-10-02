Режиссер Шиловский назвал комедию Гоголя «Игроки» социальным детективом

Актер и режиссер Всеволод Шиловский в интервью сайту pravda-nn.ru поделился своими мыслями о комедии Николая Гоголя «Игроки». Жители Нижнего Новгорода в ближайшие дни смогут увидеть постановку Шиловского по этой комедии.

«Ставили этот спектакль со многими звездами, но те, кто ставил, не понимали, про что написал Гоголь. А Николай Васильевич написал социальный детектив, который современен и в сегодняшнем дне», — привел слова режиссера RT.

Также артист подчеркнул, что из современных драматургов его привлекает Юрий Поляков.

«Я поставил четыре его пьесы. И счастлив, что мне в жизни повезло работать с этим уникальным драматургом и человеком», — подчеркнул Шиловский.