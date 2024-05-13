Режиссер Шахназаров назвал логичным возможное решение оставить Любимову на посту министра культуры | 360°

Культура 13 мая 2024, 17:38 Режиссер Шахназаров назвал логичным возможное решение оставить Любимову на посту министра культуры

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В ближайшее время Госдума утвердит новый состав вице-премьеров и министров. Предположительно, глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова останется на своем посту. В беседе с «Абзацем» ситуацию прокомментировал режиссер Карен Шахназаров.

По его мнению, соответствующее решение будет логичным. Любимова доказала своей энергичной деятельностью, что достойна занимать данную должность, считает артист.

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Он также добавил, что главе ведомства предстоит разбираться с серьезными проблемами в провинциальных театрах, музеях и библиотеках. Кроме того, достаточного внимания требует кинематограф, добавил режиссер.