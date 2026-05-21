Режиссер рассказал, от какой многомиллионной траты отказались в киноиндустрии

Киноиндустрия перестала вкладывать деньги в дорогие и эффектные трейлеры, делая упор на вирусное распространение в соцсетях. Об этом ТАСС рассказал режиссер Филипп Дмитриев.

«Есть такая тенденция, и связана она с расслоением на высокобюджетные блокбастеры и недорогое кино, которое не требует окупаемости в сотни миллионов», — заявил режиссер.

Он пояснил, что менее дорогим фильмам достаточно современного подхода в виде рекламы в соцсетях у известных блогеров. Тем не менее, отметил Дмитриев, дорогостоящее кино этим способом продвижения тоже не пренебрегают.

Ранее звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова пожаловалась, что теперь в киноиндустрии актерам приходится конкурировать не только друг с другом, но и с популярными блогерами без профильного образования, так как их все чаще утверждают на различные роли.