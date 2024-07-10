Режиссер Новиков: русифицирование мировых опер позволит воспитать новое поколение слушателей
Режиссер-постановщик Сергей Новиков дал большое интервью газете «Петербургский дневник». В ходе беседы он рассказал о возможных мерах популяризации оперного искусства.
По мнению деятеля культуры, русифицирование произведений поможет воспитать новое поколение слушателей. Однако тогда появляется другая проблема.
«Перевод не всегда соответствует замыслу композитора, который сочиняет вокальную партию и вкладывает конкретный смысл в каждую ноту», — пояснил Новиков.
Он отметил, что добиться дословного соотношения мелодического рисунка и смысла текста получается крайне редко.