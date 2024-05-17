Режиссер Миура: произведения писателя Чехова пользуются большой популярностью в Японии | 360°

17 мая 2024, 12:15
Режиссер Миура: произведения писателя Чехова пользуются большой популярностью в Японии
Театральный режиссер Мотои Миура заявил, что влюбился в русскую классику благодаря пьесам Антона Чехова. Об этом сообщила «Российская газета».
По словам деятеля культуры, произведения писателя пользуются большой популярностью в азиатской стране. Все творения легендарного автора были переведены на японский язык.
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Режиссер также отметил, что театры в России являются для него местом силы. Он выразил надежду на посещение РФ с гастролями, добавил сайт «Аргументы и факты».
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