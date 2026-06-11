Режиссер Месхиев: «Провинциальные театры сегодня рулят современным театром»

Художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы имени Пушкина Дмитрий Месхиев заметил, что сегодня региональные театры активно влияют на развитие театрального искусства в России. В интервью ИА НСН он подчеркнул, что количество сильных театров и интересных спектаклей в регионах значительно превышает таковое в Москве и Санкт-Петербурге.

С 9 по 15 июня Театра на Таганке и Псковского академического театра драмы имени Пушкина ждут обменные гастроли. Псковский театр представит в Москве пять постановок.

«Провинциальные театры сегодня рулят современным театром», — цитирует режиссера RT.

Он добавил, что на отдельные спектакли в Пскове приезжают зрители из Москвы и Санкт-Петербурга, причем иногда группами по 10–12 человек. Доля гостей из других городов на некоторых представлениях достигает 40–50%.