Режиссер Мац заявил о популярности фильмов, основанных на реальных событиях

Заведующий кафедрой кинопроизводства колледжа IThub Сергей Мац в эфире радиостанции « Говорит Москва » объяснил, что фильмы, основанные на реальных событиях, востребованы зрителями.

Режиссер назвал кинокартины зеркалом, отражающим происходящие в жизни события.

«Никому не интересно смотреть проект про то, чего нет. Кроме турецких и индийских кино, специальных сериалов, заточенных на какую-то очень узкую аудиторию», — отметил эксперт.

По его словам, кино отражает действительность с задержкой в один-два года из-за длительного процесса производства.