Режиссер Маслов рассказал, что Гарик Харламов подарит голос Колобку

Режиссер Антон Маслов поделился подробностями о фильме про Колобка. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам деятеля культуры, картина будет придерживаться традиций франшизы «Последний богатырь». Голос главному герою подарит комик Гарик Харламов.
«В нашей новой истории со звучным названием „Колобок“ мы увидим его подростковые времена — как начался тот самый замес и не только. Мы узнаем, откуда взялась вся эта храбрость и ирония», — пояснил Маслов.
Как отметил режиссер, для подбора актеров на некоторые роли было проведено множество кастингов, добавил RT.
Областной футбольный турнир прошел в Лобне
Дома культуры в Щелкове поучаствуют в проекте «Умный ДК»
Совещание по подготовке теплообъектов к зиме прошло в Подольске
Камеру фиксации нарушений правил движения установили на Минском шоссе в Одинцове
Дома культуры в Одинцове поучаствуют в программе цифровой трансформации
Исторический квиз «Россия — это мы!» прошел в Мытищах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте