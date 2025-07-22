Режиссер Маслов рассказал, что Гарик Харламов подарит голос Колобку

Режиссер Антон Маслов поделился подробностями о фильме про Колобка. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам деятеля культуры, картина будет придерживаться традиций франшизы «Последний богатырь». Голос главному герою подарит комик Гарик Харламов.

«В нашей новой истории со звучным названием „Колобок“ мы увидим его подростковые времена — как начался тот самый замес и не только. Мы узнаем, откуда взялась вся эта храбрость и ирония», — пояснил Маслов.

Как отметил режиссер, для подбора актеров на некоторые роли было проведено множество кастингов, добавил RT.