Режиссер Лунгин заявил, что Мамонов действительно преобразился

Режиссер Павел Лунгин рассказал, что за два года работы над документальным фильмом «Четыре жизни Петра Мамонова» убедился в преображении музыканта. Об этом он сообщил в беседе с RT . Картина выйдет в прокат 22 октября.

«Результатом этой картины стало то, что я поверил в его окончательное преображение. Ведь самый большой вопрос — это то, насколько глубоко изменилась его личность и может ли вообще личность измениться? И просидев два года над материалами фильма, я увидел, что это правда: он преобразился», — поделился Лунгин.

Режиссер отметил, что Мамонов был похож на своего героя — алкоголика-саксофониста Алексея Селиверстова из фильма «Такси-блюз». По словам Лунгина, экранный образ оказался «бледной тенью самого Мамонова».

«В данном случае не искусство сгустило краски, а, напротив, уступало реальности, в которой были такие вещи, которые и показать-то было невозможно», — отметил он.

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