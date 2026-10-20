Режиссер Лунгин объяснил провал «Василисы и хранителей времени» детской травмой
Режиссер Павел Лунгин связал негативные отзывы на свою киносказку «Василиса и хранители времени» с тем, что вложил в нее слишком серьезный смысл. Об этом он заявил в беседе с RT.
Фильм-сказка получил преимущественно отрицательные оценки критиков и зрителей.
По словам постановщика, он ошибся с интонацией: аудитория ждала легкого детского развлечения в духе «Чебурашки», а режиссер по привычке добавил в сюжет тему детской травмы. Лунгин предположил, что был неправ, поскольку зрители не любят, когда их заставляют интенсивно думать во время просмотра сказки.