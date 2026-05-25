Режиссер Лебедев заявил, что российскому кинематографу не нужно ни с кем конкурировать
В эфире радиостанции Sputnik известный режиссер Николай Лебедев высказался о возможностях российского кинематографа.
Он считает, что отечественному кино не нужно стремиться к конкуренции с зарубежными фильмами.
«Нам надо просто делать свое дело. Нам нужно рассказывать те истории, которые нам хочется рассказать, используя те средства и возможности, которые у нас есть», — отметил деятель культуры.
По его словам, даже если история представлена не в совершенной графике, но она по-настоящему волнует, то останется в душе надолго.