Режиссер Кустурица рассказал об экскурсии в тюрьму Монтенегро перед съемками фильма

Зачастую, чтобы полностью понять характер и поступки своего персонажа, актеры полностью погружаются в предлагаемые обстоятельства выдуманной истории. Так, главный герой фильмы «Белый цыган» провел в тюрьме около 10 дней перед съемками кинокартины. Об этом рассказал приехавший в Россию режиссер Эмир Кустурица в интервью mk.ru .

Он и сам посетил экскурсию по исправительному учреждению для преступников в возрасте до 14 лет в Монтенегро. На территории тюрьмы режиссер снимал несколько сцен фильма.

По мнению Кустурицы, люди, регулярно совершающие преступления, зависимы. С этой болезнью необходимо бороться на законодательном уровне, меняя также социальные установки, отметил режиссер.