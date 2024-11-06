Режиссер Кустурица рассказал о желании снять «модельную» версию «Преступления и наказания»

Югославский и сербский режиссер Эмир Кустурица дал большое интервью газете « Петербургский дневник ». В ходе беседы он рассказал о создании нового фильма по мотивам культового произведения русского писателя Федора Достоевского.

Деятель культуры заявил о желании снять «модельную» версию романа «Преступление и наказание». Жанр кинокартины — «черная» комедия. Она расскажет о молодом режиссере, решившем отобразить на экране свое видение произведения.

«Жизненные обстоятельства сводят режиссера с одним очень богатым человеком, который предлагает ему 500 000 долларов (более 49 миллионов рублей — прим. ред.). Но, чтобы их получить, режиссеру нужно будет убить жену богача… С этого все и будет начинаться», — сообщил Кустурица.

По его словам, фильм отобразит ценности, которые правят в современном мире. Речь идет о желании жить в богатстве и славе.