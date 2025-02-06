Режиссер Койфман: в фильме «Музыка как шанс» страсть побеждает страх

В январе 2025 года вышел пилотный фильм «Музыка как шанс», который представляет собой драму про музыканта и врача, преодолевших множество трудностей ради борьбы с неизлечимым заболеванием. Режиссер картины Владимир Койфман дал интервью сайту Peterburg2 .

Своим вдохновением деятель культуры назвал реальную историю людей, столкнувшихся с тяжелыми жизненными обстоятельствами, но сумевших найти в себе силы преодолеть внешние и внутренние преграды.

«„Когда страсть побеждает страх“ — основная мысль и чувство, которым мне хотелось поделиться», — заявил режиссер.

Он отметил, что не делит зрителей на массовые и элитарные категории, хотя понимает непостижимость создания сюжета, который понравится абсолютно всем. Главное для Койфмана — максимально точно и искренне выразить свои мысли и чувства через драматургические приемы.