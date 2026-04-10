Режиссер Грымов указал на прирост посетителей в московских театрах за последнее время

Увеличение числа зрителей наблюдается не только в театре «Модерн», но и в других столичных театрах. Об этом ИА НСН сообщил режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

«Увеличение налицо не только в „Модерне“, но и во многих московских театрах. По театрам, которые я знаю, которые считаются ведущими театрами, вижу, что у всех есть, пусть небольшой, но прирост. Это напрямую зависит не столько от рынка, сколько от активности самого театра — репертуара и частоты премьер. Плюс соцсети, какая-то реклама», — пояснил Грымов.

Он также отметил, что сложно выделить определенный жанр спектаклей, который сегодня предпочитает публика. В театре «Модерн» ставят разнообразные спектакли — от лирических комедий до трагедий, и у каждого своего зрителя.

Ранее в пресс-службе «Яндекс Афиши» сообщили, что за январь — март 2026 года продажи билетов в театры России выросли на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая динамика зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге (+22%). Также в число наиболее «театральных» мегаполисов вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Новосибирск, напоминает «Радиоточка НСН».