Режиссер Гончуков: доля сгенерированных нейросетями кадров в сериалах превысила 10%

Кинорежиссер из Нижнего Новгорода Арсений Гончуков заявил, что доля сгенерированных с помощью нейросетей видеоизображений в сериалах уже превышает 10% и постоянно растет. Об этом он рассказал в интервью ИА «Время Н» .

«Доля присутствия сгенерированных (с помощью нейросетей. — прим. ред.) видеоизображений в наших сериалах уже превышает 10%, и эта цифра постоянно растет», — сказал он.

По словам Гончукова, нейросети помогают генерировать особо сложные сцены и общие планы, за счет чего достигается существенная экономия.

По его мнению, впереди ожидается полная перекройка медиасферы и революция в этой отрасли. Это, в том числе, приведет к расцвету независимого кино. При этом, по мнению кинорежиссера, в будущем кино будет состоять на 80% из сгенерированного контента.