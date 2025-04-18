Режиссер Герман-младший: западные кинематографисты участвуют в ММКФ вопреки политическим рискам

Открытие 47-го Московского международного кинофестиваля ознаменовалось участием представителей западных стран. Испанец Луис Миньярро возглавил жюри, американец Джон Робинсон вошел в состав членов жюри. Режиссер Алексей Герман-младший в разговоре с ИА НСН допустил, что западные участники рискуют столкнуться с проблемами дома из-за сотрудничества с российским культурным событием.

«Я с ними не знаком, но это достойные люди. Хорошо, что они согласились, но думаю, что они, конечно, наполучают у себя в странах за то, что приехали в Москву», — отметил собеседник сайта

Тем не менее, Герман-младший подчеркнул важность культурных обменов и выразил надежду на восстановление связей между странами через искусство.