Режиссер Герман-младший заявил, что российские военные драмы рискуют остаться незамеченными в Китае

Фильм режиссера Алексея Германа-младшего «Воздух» победил на кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Несмотря на успех, Герман в беседе с ИА НСН выразил сомнение в том, что большинство российских военных драм заинтересуют китайского зрителя.

Режиссер подчеркнул, что китайцы требовательны к качеству и эмоциональному содержанию кинокартин. Их интересуют истории, близкие по духу, а поверхностные ленты их не впечатлят.

«Думаю, немногие наши военные драмы понравились бы китайцам. Только самые качественные, самые эмоциональные. Китайский рынок очень конкурентный и очень современный», — резюмировал режиссер.