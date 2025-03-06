Режиссер Герман-младший: авторское кино необходимо для создания «сложного человека»

Режиссер Алексей Герман-младший в эфире Национальной Службы Новостей заявил, что авторское кино способствует развитию культуры и формированию «сложного человека».
Известный кинематографист подчеркнул, что такие фильмы живут дольше коммерческих и нередко успешно проходят в прокате. В пример он привел работы Александра Сокурова, Вима Вендерса и других известных авторов.
Герман-младший также отметил, что авторское кино создает новые смыслы, вызывает общественные дискуссии и воспитывает людей, которые впоследствии развивают науку и технологии.
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