Режиссер Герман-младший: авторское кино необходимо для создания «сложного человека»

Режиссер Алексей Герман-младший в эфире Национальной Службы Новостей заявил, что авторское кино способствует развитию культуры и формированию «сложного человека».

Известный кинематографист подчеркнул, что такие фильмы живут дольше коммерческих и нередко успешно проходят в прокате. В пример он привел работы Александра Сокурова, Вима Вендерса и других известных авторов.

Герман-младший также отметил, что авторское кино создает новые смыслы, вызывает общественные дискуссии и воспитывает людей, которые впоследствии развивают науку и технологии.