Режиссер Гарри Бардин объяснил, что Кот Леопольд актуален для современности своей миротворческой позицией
Легендарный Кот Леопольд остается интересным персонажем благодаря своей миротворческой позиции, которая сегодня особенно важна. Об этом ИА НСН заявил режиссер-мультипликатор Гарри Бардин.
По его словам, советский мультфильм отличали качественный сценарий Аркадия Хайта и остроумные диалоги.
«Сама идея миротворчества, выраженная в словах "Ребята, давайте жить дружно!", сегодня, полагаю, актуальна как никогда», — отметил он.
При этом автор скептически оценил шансы нового фильма дотянуться до уровня советской классики. Бардин считает, что даже современные технологии не помогут избежать вторичности, приведя в пример неудачный опыт с фильмом «Летучий корабль».