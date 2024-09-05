Режиссер Джазоян рассказал о боязни начинать съемки документального фильма «Петербург! Жизнь в городе…»

Режиссер, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян в беседе с газетой «Петербургский дневник» рассказал подробности съемок документального фильма «Петербург! Жизнь в городе…».

По словам кинематографиста, ему было страшно начинать проект, учитывая, что уже много всего о городе было снято до него. Другое дело, что ему хотелось вложить в кинокартину своих красок и своего взгляда.

«С другой, хотелось вплести туда свою нить, добавить свою краску и акцент. Подошел к вопросу со всей деликатностью! А все потому, что влюблен в Петербург», — сообщил Джазоян.

Режиссер признался, что съемочная группа постаралась снять город таким образом, чтобы он перестал быть только музеем, а стал чуточку ближе каждому человеку.