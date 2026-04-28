Режиссер Члиянц заявил, что продюсеры ежедневно получают огромное количество сценариев от дилетантов

Продюсеры ежедневно сталкиваются с огромным потоком сценариев от непрофессионалов, что значительно усложняет процесс их отбора. Об этом в интервью ИА НСН рассказал режиссер и продюсер Сергей Члиянц.

Он подчеркнул, что написание книг или стихов — это совершенно иной вид искусства по сравнению с созданием сценариев.

«Там свои законы, свой набор качеств и компетенций. Сценарий — это не „что вижу, то пою“, не то, что однажды случилось в жизни или вдруг пришло мне в голову», — объяснил эксперт.

По его словам, лучшие сценаристы сегодня вынуждены работать в крайне интенсивном режиме. Они никогда не пишут «в стол».