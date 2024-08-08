Режиссер Бронзит рассказал, что западные страны начали проявлять интерес к российским мультфильмам

Режиссер и мультипликатор Константин Бронзит в беседе с ИА НСН рассказал о проявленном интересе со стороны западных стран к российским и советским мультфильмам.

Собеседник издания считает, что это связано с тем, что российские мультфильмы транслируют добро, радость и мир во всем мире.

«Наверное, отчасти сегодня этого мир требует, все люди в мире это чувствуют, потому что мир перевернулся с ног на голову. Какие-то платформы, на которых мы твердо стояли последние лет 50, пошатнулись, уезжают из-под ног», — сказал он.

Бронзит полагает, что на Западе также есть запрос на что-то семейное и доброе.

Ранее «Союзмультфильм» рассказывал, что с начала этого года более 50 короткометражных и классических работ киностудии были приобретены дистрибьюторами из Европы, США и Канады.