Режиссер Бронзит признался, что его шансы на «Оскар» усложнились

В борьбе за премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» участвуют несколько картин: «Бабочка» режиссера Флоранса Мьеля (Франция), «Вечнозеленый» Нейтана Энгельхардта и Джереми Спирса (США), «Девушка, которая плакала жемчугом» Криса Лависа и Мацика Щербовски (Канада) и «Пенсионный план» Джона Келли и Эндрю Фридмана (Ирландия). Режиссер и мультипликатор Константин Бронзит в беседе с ИА НСН прокомментировал свои шансы на победу.

«Шансы на победу усложнились, математически теперь один к пяти. Но они всегда есть», — отметил эксперт.

Он также добавил, что среди участников номинации есть как сильные, так и более слабые работы.

Ранее Бронзит представлял работу «Три сестры» в лонг-листе «Оскара» от Кипра и России. Автором был заявлен аниматор Тимур Когнов — это псевдоним, а не реальный человек. Бронзит уже дважды номинировался на «Оскар»: за мультфильмы «Уборная история — любовная история» (2009 год) и «Мы не можем жить без космоса» (2016 год).