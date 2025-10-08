Режиссер Артем Михалков представил спортивную драму о выдающемся гребце

В четверг, 9 октября, состоится премьера спортивной драмы «Первый на Олимпе» (12+) о жизни двукратного олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова из Ленинграда. По словам режиссера Артема Михалкова, цель картины — сохранить память о герое и дать молодым людям достойный пример для подражания. Об этом написал «Петербургский дневник» .

В интервью Михалков поделился, что идея фильма возникла после прочтения сценария Михаила Зубко. Режиссер отметил важность создания фильмов о реальных выдающихся личностях.

Хотя фильм основан на реальных событиях, он является художественным произведением. В «Первом на Олимпе» зрители увидят победу Тюкалова в Хельсинки в 1952 году, его учебу в Мухинском училище и работу скульптором и архитектором. Для усиления интереса зрителей некоторые моменты биографии гребца были драматизированы.