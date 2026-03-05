Режиссер Александр Лазарев рассказал, что пытается соблюдать баланс в репертуаре и не замыкаться на драме

Главный режиссер Центрального академического театра Российской Армии, народный артист России Александр Лазарев в интервью «Вечерней Москве» поделился своими творческими планами и опытом работы в театре.

Он отметил, что в театре много внимания уделяется новым спектаклям. Недавно на Большой сцене состоялся мюзикл «Святая Анна», музыку к которому написал Максим Дунаевский. Спектакль рассказывает о судьбах участников полярной экспедиции Альбанова и Брусилова.

На Малой сцене готовится спектакль, посвященный событиям специальной военной операции. Премьера запланирована на март.

Александр Лазарев также готовит к выпуску спектакль по пьесе Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы», который будет называться «Предложение». В постановке заняты более 40 актеров труппы и воспитанники Детской студии театрального творчества.

«Эта пьеса — великая. И я, скорее, назвал бы ее притчей, какой-то сверхчеловеческой историей, которая поднимает космические темы», — сказал Лазарев.

Режиссер подчеркнул, что нужно соблюдать баланс в репертуаре и не замыкаться на драме. По его мнению, важно предлагать зрителям разнообразие жанров.