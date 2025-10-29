Реставрацию памятника Пушкину на площади Искусств в Петербурге завершат до конца года

Строители приступили к реставрации памятника Александру Пушкину, расположенному на площади Искусств в Северной столице. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на Государственный музей городской скульптуры.

По данным учреждения, специалисты уже приступили к демонтажу плит отмостки. Также сейчас проводятся гидроизоляционные работы. В планах — укрепление фундамента и выравнивание плит основания.

«Особое внимание будет уделено тем частям скульптуры, которые сильнее всего пострадали от птиц, — это голова, лицо и руки», — рассказали эксперты.

Объект закроют реставрационными лесами и приступят к ее восстановлению. Работы планируют завершить до конца текущего года.