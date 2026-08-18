Реставрацию Литературного музея планируют завершить к 805-летию Нижнего Новгорода

Литературный музей в Нижнем Новгороде откроется в 2026 году, став подарком городу на 805-летие. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта городской администрации.

Здание музея, известное как дом Бурмистровой, было закрыто на реставрацию после пожара в конце 2020 года. Сейчас основные работы по ремонту и реставрации гобеленов, золочению и электротехнические работы подходят к концу.

Также завершаются работы по системам оповещения и охранно-пожарной сигнализации. После завершения ремонта здание передадут МБУК «Государственный ордена Почета музей А. М. Горького» и откроют для посетителей.

Одной из особенностей обновленного музея станет внутренний двор, оформленный в стиле XIX века. Посетители смогут прогуляться по историческому пространству и увидеть старинную лиственницу, которая растет во дворе уже почти два столетия. Дерево сохранили как один из главных исторических объектов усадьбы.