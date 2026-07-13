Реставрация больницы, где лежал Распутин, началась в Тюмени
В Тюмени стартовал первый этап реставрации исторического здания бывшей городской лечебницы на улице Даудельной. Это место стало известно благодаря самому загадочному пациенту — Григорию Распутину, сообщило Ura.ru.
После завершения работ в здании откроют ресторан. Ремонт планируют закончить в 2027 году.
Здание больницы неразрывно связано с ключевыми событиями российской истории начала XX века. Летом 1914 года Григорий Распутин гостил в своем родном селе Покровском под Тюменью, где на него совершила покушение Хиония Гусева, тяжело ранив его ножом в живот.