Реставраторы воссоздадут звезды на Триумфальных пилонах памятника защитникам Ленинграда

Специалисты планируют восстановить звезды на Триумфальных пилонах на Памятнике защитникам Ленинграда, который стоит на улице Коммуны в Петербурге. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Все элементы пилонов, включая гранитную облицовку, уже демонтированы и находятся в мастерской. После очистки и ремонта каждый из них покроют специальным раствором.

Что касается звезд, реставраторы будут воссоздавать их по архивным изображениям 1950-х годов.