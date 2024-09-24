Реставраторы воссоздадут звезды на Триумфальных пилонах памятника защитникам Ленинграда
Специалисты планируют восстановить звезды на Триумфальных пилонах на Памятнике защитникам Ленинграда, который стоит на улице Коммуны в Петербурге. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Все элементы пилонов, включая гранитную облицовку, уже демонтированы и находятся в мастерской. После очистки и ремонта каждый из них покроют специальным раствором.
Что касается звезд, реставраторы будут воссоздавать их по архивным изображениям 1950-х годов.
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