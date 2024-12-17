Реставраторы вернули в Третьяковскую галерею восстановленную после нападения картину «Иван Грозный и сын его Иван»

Знаменитая картина русского художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в Третьяковскую галерею. Реставраторы восстановили полотно после нападения 37-летнего вандала, которое произошло в мае 2018 года. Об этом сообщает сайт телеканала «Звезда».
Для спасения выдающегося шедевра живописи специалисты заготовили специальное оборудование. По словам хранителя галереи Татьяны Городковой, для реставрации «Ивана Грозного» создали специальный стол-трансформер. Рабочее место оснастили технологичным «парящим» креслом, монитором, пультом управления и термошпателями.
Сейчас полотно представлено в экспозиции Третьяковки в климатической антивандальной капсуле. Она защищает картину от возможных происшествий и поддерживает необходимую температуру.
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