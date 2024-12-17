Реставраторы вернули в Третьяковскую галерею восстановленную после нападения картину «Иван Грозный и сын его Иван»

Знаменитая картина русского художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в Третьяковскую галерею. Реставраторы восстановили полотно после нападения 37-летнего вандала, которое произошло в мае 2018 года. Об этом сообщает сайт телеканала «Звезда» .

Для спасения выдающегося шедевра живописи специалисты заготовили специальное оборудование. По словам хранителя галереи Татьяны Городковой, для реставрации «Ивана Грозного» создали специальный стол-трансформер. Рабочее место оснастили технологичным «парящим» креслом, монитором, пультом управления и термошпателями.

Сейчас полотно представлено в экспозиции Третьяковки в климатической антивандальной капсуле. Она защищает картину от возможных происшествий и поддерживает необходимую температуру.