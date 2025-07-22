Реставратор из Петербурга Тодорова рассказала, что возвращает к жизни древние иконы

Реставратор Ангелина Тодорова из Тулы в интервью сайту Life рассказала, как спасает древние иконы и раскрывает скрытые веками лики и тайны.

По слова девушки, ее путь к реставрации начался не с икон. В детстве Ангелина мечтала о разных профессиях, а в старших классах увлеклась рисованием. В Академии Штиглица она узнала о кафедре живописи и реставрации и поняла, что это ее призвание. Сегодня 26-летний реставратор работает в собственной мастерской в Петербурге.

«Каждая икона — это отдельная, уникальная история создания и повреждений, которые образовались в процессе бытования. Впоследствии для каждого памятника приходится подбирать индивидуальную методику работы», — поделилась Тодорова.

Она добавила, что реставрация иконы может занимать от пары недель до полугода. Клиенты реставратора — частные лица, коллекционеры, антиквары. Больше всего Ангелине дороги люди, для которых икона — часть семейной истории. Реставрация становится для них возможностью вернуть утраченное прошлое.