Организаторы 77-го Каннского фестиваля решили продемонстрировать, что они разделяют политику и культуру, при этом отмены русской культуры на международном смотре никогда не было. Об этом кинокритик Сергей Сычев рассказал в беседе с 360.ru.

Он уточнил, что политика на фестивале присутствовала, но не только в отношении России, но и в отношении палестино-израильского конфликта и Ирана.

«Политика была, но при этом все равно, и это было заявлено в самом начале фестивале как программа, на первом месте было кино, было искусство, была культура. И поэтому жюри совершенно беспристрастно без всякого давления выбрали фильм, который именно им показался наиболее достойным», — заявил Сычев.

По мнению критика, на фестивале были представлены и более сильные работы, чем взявшая «Золотую пальмовую ветвь» драма «Анора», в которой снялись российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. Однако это только подчеркивает, что судьи ни на кого не ориентировались, а руководствовались собственным вкусом.

Кроме того, Сычев подчеркнул, что говорить о том, что в Каннах пытались отменить русских, неправильно.

«Никакой отмены русских в Каннах не было. Все эти годы в Каннах все равно показывали фильмы русских режиссеров или режиссеров, принадлежащих к русской культуре, даже если у них другое гражданство, все равно говорящих на русском языке и думающих по-русски» — отметил он

Критик уточнил, что в предыдущие годы в Каннах пытались ограничить доступ для российских СМИ. Однако в это году организаторы изменили подход.

«В этом году они решили как раз наоборот наладить какой-то мостик и пустили довольно большое количество именно российских СМИ, тем самым подчеркнув, что они свои представления о том, что считать русской культурой расширили, включив туда и средства массовой информации, российских критиков, что очень важно», — заключил Сычев.