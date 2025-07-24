Репетиции мюзикла «Любовь без памяти» по песням Басты стартовали в Москве

Репетиции нового мюзикла «Любовь без памяти» стартовали в Москве. На торжественный сбор труппы приехал и сам музыкальный продюсер и идейный вдохновитель проекта — Василий Вакуленко (Баста), который дал 360.ru эксклюзивный комментарий.

«Красивая история любви, искренняя, настоящая, у которой не самый простой путь, но честный, вдохновляющий финал, как и должно быть в историях про любовь», — описал артист получившуюся работу.

В основу сценария легла его собственная история. Главный герой Саша приехал в Москву из Ростова-на-Дону, чтобы стать известным. В столице он встречает свою любовь — но чтобы быть с ней вместе, герою предстоит пройти множество испытаний.

Баста сам написал всю музыку для проекта. Он признался, что для него это был амбициозный вызов — прежде всего самому себе.

«Я всегда, когда пишу песни, пишу их как саундтреки к чему-то. У меня есть сценарный план. Если это песня про любовь — я придумываю, о чем хочу сказать, кто герои, какое время, какие у них типажи, психотипы. Поэтому мне понятна эта работа», — отметил Вакуленко.

Режиссером стал Алексей Франдетти. На роли в мюзикле претендовали более тысячи человек, но отобрали в состав только 39.

В плейлисте — не только известные хиты («Моя игра», «Сансара», «Выпускной»), но и новые композиции.

«Удивительно: когда я услышал, как мои песни звучат в исполнении других талантливых людей, я понял, что совершенно ничего не умею. Эти песни приобрели новое интересное звучание, очень мощное, интересное, красивое», — рассказал музыкант.

Премьера мюзикла запланирована на 5 октября на площадке «Вегас Сити Холл».