Ремонт краеведческого музея продолжается в Дубенском районе Тульской области

В Дубенском районе Тульской области продолжается капитальный ремонт местного краеведческого музея. Об этом сообщила «ТСН24».
Мероприятие организовали в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».
В этом году обновляют музейные помещения, кровлю, экспозиционные залы, хранилище, подсобные помещения, коридоры и санузел. На сегодняшний день специалисты частично обшили стены, обновляют полы и устанавливают необходимые перегородки.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте