Ремейк «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано снимут в России

Кинокомпания Arna Media создаст в России ремейк итальянской комедии «Укрощение строптивого». О съемках новой версии картины сообщил портал kinobusiness.com со ссылкой на пресс-службу.

В оригинальной ленте 1980 года в главных ролях сыграли актеры Адриано Челентано и Орнелла Мути. По сюжету в вымышленной итальянской деревне Равиньяно недалеко от Портофино убежденный холостяк со скверным характером Элиа встречает красавицу Лизу, которая всеми силами пытается влюбить его в себя.

Фильм оказался суперхитом и стал лидером проката в СССР в 1983 году. Картина до сих пор занимает высокие позиции во многих рейтингах кинолент.

Кто сыграет в российской версии «Укрощение строптивого» пока не сообщается. Сценарий фильма находится в разработке. Съемки начнутся весной 2025 года на юге России. Премьеру запланировали на начало 2026-го.

«Нас ждет звездный каст и веселая добрая комедия — современная, российская, созданная с огромным уважением к итальянской классике», — прокомментировала генеральный продюсер Надежда Мотина.

Ранее актриса Елена Санаева предрекла провал ремейку фильма «Приключения Буратино». По словам артистки, у нынешних актеров зачастую плохая дикция, поэтому хорошей картины не получится.