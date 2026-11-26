Поверья о способности серебра отгонять злых духов связаны с мифологическим восприятием сияющих и дорогих вещей как символов солнца и божественных сил. Об этом Life.ru рассказал эксперт по религиозным культам Александр Невеев.

По словам кандидата психологических наук, блестящие металлы и зеркала в древности ассоциировались со светом, огнем и небесными богами, тогда как темным силам приписывали свинец и обсидиан. Библейский сюжет о серебре Иуды также не имел мистической подоплеки: в Иудее времен Римской империи в обращении находились именно серебряные драхмы и дидрахмы.

Специалист подчеркнул, что металл не обладает сверхъестественными свойствами. Он также развеял миф об обеззараживании воды серебряной ложкой, напомнив, что необходимая для уничтожения микробов концентрация ионов серебра ядовита для человека.