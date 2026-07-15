Религиовед Невеев: нельзя понять Андрея Рублева по фильму Андрея Тарковского

Понять личность преподобного Андрея Рублева можно через его духовное наследие и исторические свидетельства, тогда как художественные фильмы неспособны достоверно передать образ великого иконописца. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал кандидат психологических наук, религиовед Александр Невеев.

«Если кто-то хочет сегодня прикоснуться к личности Андрея Рублева, то ему придется изучить его жизненный путь и смотреть его творения. Но если человек просто посмотрит фильм Тарковского, то может сложиться совершенно неправильное и искаженное представление о преподобном», — сказал Невеев.

Семнадцатого июля Русская православная церковь отмечает день памяти преподобного Андрея Рублева — одного из самых известных русских иконописцев, автора иконы «Троица», считающейся одним из выдающихся произведений мирового искусства. Подробнее о духовном и творческом пути великого иконописца — новый лонгрид 360.ru.