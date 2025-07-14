Ректор школы-студии МХАТ Золотовицкий рассказал, что Юрий Мороз был для него близким человеком

Заслуженный артист России, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в интервью сайту RT отметил, что режиссер Юрий Мороз был для него близким человеком и прекрасным коллегой.

«Юрий Мороз — прекрасный и замечательный старший товарищ, коллега, замечательный выпускник школы МХАТ. Он был замечательным человеком, мы с ним общались вне театра, вне кино. Очень грустно осознавать, особенно, когда уходят близкие люди, а Юра был мне близким человеком», — поделился артист.

Напомним, что известный актер, кинорежиссер и продюсер Юрий Мороз ушел из жизни в возрасте 69 лет.