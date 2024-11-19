Ректор РГИСИ Пахомова рассказала о работе школ креативных индустрий при филиалах вуза

Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ) недавно отметил свое 245-летие. За свою долгую историю легендарный вуз пережил множество преобразований и сегодня продолжает развиваться в ногу со временем, рассказала газете «Петербургский дневник» ректор ученого заведения Наталья Пахомова.

Она отметила, что в РГИСИ регулярно открываются новые факультеты, чтобы обеспечивать специалистами все существующие театральные направления. Кроме того, в 2023 году был набран целевой курс для театра в Мариуполе.

Вуз имеет филиалы во Владивостоке, Калининграде и Кемерове. Они открыты в рамках национального проекта «Культура». При филиалах работают школы креативных индустрий, в которых дети от 12 до 17 лет бесплатно обучаются дизайну, анимации, театральным технологиям и многим другим творческим направлениям, добавила Пахомова.