Ректор КазГИК Ахмадиева: нацпроект «Культура» помог вузу и всей отрасли

Роза Ахмадиева, ректор КазГИК, дала большое интервью сайту « Реальное время ». В ходе беседы она подвела итоги национального проекта «Культура».

По ее словам, программа помогла не только вузу, но и отрасли в целом. Речь идет о благоустройстве домов культуры, а также детских школ искусства.

«В целом улучшение материально-технической базы учреждений культуры, которая позволила нам адаптировать наши образовательные программы путем внедрения новых цифровых технологий», — отметила Ахмадиева.

Она также отметила, что теперь студенты института могут проходить практику в соответствующих учреждениях. Благодаря таким изменениям руководство КазГИК пересмотрело учебные планы, добавил RT.