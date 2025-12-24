Региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье» завершился в Самарской области

В Самарской области завершился региональный этап VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье». В этом году 10 детских и молодежных самодеятельных коллективов представили свои работы очно, сообщила volga.news .

Победителем в номинации «Лучший молодежный спектакль Самарской области» стал коллектив «DragLAB — больше чем театр» из административного центра.

В номинации «Лучший детский спектакль» награду получил народный ансамбль танца «Каприз» из Кинеля с хореографической постановкой «Между двух крыльев, легенда о чистом сердце», добавил RT.