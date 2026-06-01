Редчайшие экспонаты из коллекции «Ленрезерва» представят в павильоне «Душа России» на ПМЭФ

В павильоне «Душа России» на Петербургском международном экономическом форуме представят три уникальных антикварных экспоната мирового уровня: две величественные иконы — «Спас Нерукотворный» и «Богоматерь Казанская», а также монументальный репрезентативный ковш фирмы Карла Фаберже. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

Икону «Богоматерь Казанская» написали на Святой горе Афон, а ковш Фаберже российская аудитория видела лишь однажды — более 30 лет назад в стенах Государственного Эрмитажа.

Все экспонаты предоставила региональная общественная организация «Патриотическое объединение „Ленрезерв“». Они принадлежат ее руководителю, коллекционеру Анатолию Бернштейну. Увидеть эксклюзивные образцы живописи и ювелирного искусства смогут только участники и гости ПМЭФ-2026.