Редчайшие экспонаты из коллекции «Ленрезерва» представят в павильоне «Душа России» на ПМЭФ
В павильоне «Душа России» на Петербургском международном экономическом форуме представят три уникальных антикварных экспоната мирового уровня: две величественные иконы — «Спас Нерукотворный» и «Богоматерь Казанская», а также монументальный репрезентативный ковш фирмы Карла Фаберже. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».
Икону «Богоматерь Казанская» написали на Святой горе Афон, а ковш Фаберже российская аудитория видела лишь однажды — более 30 лет назад в стенах Государственного Эрмитажа.
Все экспонаты предоставила региональная общественная организация «Патриотическое объединение „Ленрезерв“». Они принадлежат ее руководителю, коллекционеру Анатолию Бернштейну. Увидеть эксклюзивные образцы живописи и ювелирного искусства смогут только участники и гости ПМЭФ-2026.
«Реликвии выбрали как материальные свидетельства тех ценностей, которые мы стремимся переосмыслить в XXI веке. Синергия артефактов музейного уровня с современными дизайнерскими проектами под эгидой павильона „Душа России“ показывает, что традиции русской культуры не прерываются, а обретают новые способы разговора со зрителем», — заявил Бернштейн.
Всего в экспозиции павильона «Душа России» собрали свыше 50 проектов, которые создали с опорой на культурный код и национальные традиции народов страны.
Проект реализует социокреативная платформа фонда «Росконгресс» — фонд «Инносоциум» — совместно с ПАО «Банк ПСБ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.