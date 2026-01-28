Редактор проекта Poetica Коркунов рассказал о литературе, созданной слепоглухими авторами

Лауреат премии Андрей Белый 2025 года, редактор проекта Poetica и сотрудник фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Владимир Коркунов рассказал о феномене слепоглухоты и литературе, созданной слепоглухими авторами. В интервью с изданием «Сноб» он обсудил причины возникновения слепоглухоты, ее влияние на жизнь людей и отражение в искусстве.

Коркунов подчеркнул, что слепоглухота может быть вызвана различными факторами: от генетических заболеваний до недоношенности и травм. Он также отметил, что слепоглухие люди могут сохранить остаточное зрение или слух, а некоторые из них даже продолжают вести активный образ жизни и заниматься творчеством.

Среди примеров творчества слепоглухих людей Коркунов привел стихотворения Николая Кузнецова и Ирины Поволоцкой. Он отметил, что эти произведения уникальны и интересны не только тем, что они написаны слепоглухими авторами, но и высоким литературным качеством.

Коркунов также рассказал о своей работе над документальной поэзией, основанной на разговорах со слепоглухими людьми. По его словам, эта работа позволила ему лучше понять пограничные состояния человеческой жизни и отразить их в своих произведениях.

В завершение интервью Коркунов сообщил о подготовке второй антологии о слепоглухоте, в которой будут представлены работы современных авторов. По его мнению, это издание станет важным шагом в популяризации темы слепоглухоты и поддержки инклюзивности в обществе.