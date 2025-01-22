Разделили власть. Стало известно, кто станет худруком «Ленкома Марка Захарова»

Управление Московским государственным театром «Ленком Марка Захарова» разделили на две должности — президента и художественного руководителя. Ранее все управленческие вопросы по учреждению решал директор, сообщили «Ведомости» .

Информацию подтвердил газете представитель столичного департамента культуры. Он пояснил, что должность президента «Ленком Марка Захарова» занял Марк Варшавер. Художественным руководителем театра стал заслуженный деятель искусства России Владимир Панков.

Должность директора учреждения ранее занимал Варшавер. Позицию художественного руководителя в «Ленкоме» восстановили — ее упразднили в 2022 году. Варшавер продолжит заниматься развитием театра.

Первоначальное название «Ленкома» — Театр рабочей молодежи. В 1973 году учреждение возглавил Марк Захаров. Он управлял театром до своей смерти в 2019 году.

За это время режиссер поставил более 40 спектаклей, в числе которых «Тиль», «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Он снял и семь фильмов. Наиболее известные из них — «12 стульев», «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен». После смерти выдающегося деятеля культуры московскому театру присвоили имя Марка Захарова.