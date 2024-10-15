Работы по восстановлению музея памяти Михаила Лермонтова начались в Петербурге

В Петербурге стартовали работы по восстановлению музея памяти Михаила Лермонтова, который находится во втором корпусе лицея № 280 в здании Николаевского кавалерийского училища. Об этом написала газета «Петербургский дневник» .

В начале прошлого века музей занимал одно помещение и имел самую богатую коллекцию в Российской империи. В одной его части находились картины и акварели красками и тушью, исполненные рукой поэта, в другой — ценные рукописи и письма самого поэта, рассказала директор музея Оксана Хейлик.

Помещение решили восстановить к 210-летию со дня рождения Михаила Юрьевича в Петербурге.