Работник Дома Брюсова Шапошников рассказал, что у множества больших поэтов до сих пор нет музеев

Заведующий отделом литературы Серебряного века Дома В. Я. Брюсова Михаил Шапошников указал на ограниченное количество меморий в литературных музеях, передала « Вечерняя Москва ».

По его словам, к исключениям относятся учреждения, созданные сразу после ухода из жизни знаменитости.

«Музеи иногда покупают на аукционах, но в основном фонды пополняются из других источников», — отметил эксперт.

Он также добавил, что у многих больших поэтов до сих пор нет музеев. Речь идет, например, о Николае Гумилеве, Осипе Мандельштаме, Федоре Сологубе и Зинаиде Гиппиус. Часто возникают юридические разногласия между наследниками, препятствуя передаче и демонстрации ценных объектов.