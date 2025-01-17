Пушкинский музей возглавила Ольга Галактионова

Ольга Галактионова возглавила Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина вместо Елизаветы Лихачевой. Об этом сообщила в Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.

До этого Галактионова руководила музейно-выставочным центром РОСИЗО. Один из проектов, созданный под ее началом, получил Национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева.

Министр пожелала новому директору Пушкинского музея успехов на посту. Что стало причиной кадровой перестановки и чем теперь займется Лихачева, не сообщается.

Прежний директор отметилась на своем посту резкими заявлениями об Иосифе Сталине. В частности, в интервью телеканалу RTVI она назвала вождя предметом поп-культуры и добавила, что споры об исторической личности отвлекают россиян от реальных проблем.

В Госдуме написали на Лихачеву заявление в полицию и Следственный комитет, но психолого-лингвистическая экспертиза не нашла в ее словах нарушения закона.