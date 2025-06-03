«Пушкинский фестиваль» с участием сказочных героев пройдет в Кургане 6 июня

Детско-юношеская библиотека имени В. Ф. Потанина в Кургане организует «Пушкинский фестиваль». Программа праздника включает увлекательные игровые мероприятия с персонажами сказок Александра Пушкина. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Событие состоится 6 июня в городском саду Кургана. На празднике можно будет лично встретить любимых литературных героев. Участники окунутся в атмосферу знаменитых произведений: «Сказки о рыбаке и рыбке», «О золотом петушке», «О Царе Салтане», «О мертвой царевне и семи богатырях».
Дети и взрослые получат возможность проявить творческие способности: писать стихи, переодеваться в образы любимых героев, собирать тематические паззлы и создавать игрушки своими руками.
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