Публицист Самойлов назвал малоперспективной современную литературу

Публицист Дмитрий Самойлов в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал мнение, что у современной художественной литературы мало шансов на успех.

По словам Самойлова, люди будут возвращаться к классической художественной литературе, несмотря на популярность жанра нон-фикшн.

«Место художественной книги в будущем крайне незавидно. Мне кажется, что нужно разделять художественную литературу классическую, то есть тот корпус текстов, который по всему миру уже написан за последние несколько тысяч лет, и художественную литературу современную, которую еще предстоит написать или которая появляется прямо сейчас», — заявил публицист.